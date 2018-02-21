Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома": де дивитися

11:20, 21 лютого 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Матч покажуть одразу два українських телеканали.

О 21.30 розпочнеться трансляція матчу на телеканалі "Україна".

На спеціалізованому телеканалі "Футбол" грі буде передувати шоу "Ніч Ліги чемпіонів" з експертами в студії. Трансляція розпочнеться о 20.30 і продовжиться після матчу, де експерти у студії підіб'ють підсумки гри - з 23.40 до 00.30.

Матч "Шахтар" - "Рома" розпочнеться о 21.45.

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Теги: #ФК Шахтар#Шахтар - Рома Ліга чемпіонів