Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома": де дивитися
11:20, 21 лютого 2018Футбол
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Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканали.
Матчі "Шахтаря" покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Харкові відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме італійську "Рому" з Риму.
Матч покажуть одразу два українських телеканали.
О 21.30 розпочнеться трансляція матчу на телеканалі "Україна".
На спеціалізованому телеканалі "Футбол" грі буде передувати шоу "Ніч Ліги чемпіонів" з експертами в студії. Трансляція розпочнеться о 20.30 і продовжиться після матчу, де експерти у студії підіб'ють підсумки гри - з 23.40 до 00.30.
Матч "Шахтар" - "Рома" розпочнеться о 21.45.
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