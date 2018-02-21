Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома": де дивитися

Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканали.

Сьогодні в Харкові відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме італійську "Рому" з Риму.

Матч покажуть одразу два українських телеканали.

О 21.30 розпочнеться трансляція матчу на телеканалі "Україна".

На спеціалізованому телеканалі "Футбол" грі буде передувати шоу "Ніч Ліги чемпіонів" з експертами в студії. Трансляція розпочнеться о 20.30 і продовжиться після матчу, де експерти у студії підіб'ють підсумки гри - з 23.40 до 00.30.

Матч "Шахтар" - "Рома" розпочнеться о 21.45.