"Шахтар" є фаворитом на ставках букмекерських контор в першому матчі з "Ромою"

Сьогодні для української команди стартує плей-офф Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" є фаворитом першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому прийматиме італійську "Рому" з Риму, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу гірників становить 2.50 до 1, на нічию - 3.27 до 1, а на перемогу римлян - 2.97 до 1.

Найбільшу впевненість у перемозі гірників демонструють аналітики bet-at-home, які виставили мінімальний коефіцієнт з усіх ставок на цей матч - 2,42 до 1.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться сьогодні, 21 лютого, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - 21.45.