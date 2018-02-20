"Челсі" і "Барселона" зіграли внічию, "Баварія" розгромила "Бешикташ" в плей-офф Ліги чемпіонів

У складі "Бешикташа" вилучення на початку зустрічі заробив Домагой Віда.

У вівторок в Лондоні та Мюнхені відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Челсі" не втримав переможний рахунок у домашній грі проти "Барселони". У першому таймі, більше схожому на шахову партію, екс-гравець "Шахтаря" Вілліан двічі потрапляв у каркас воріт каталонської команди. "Барселона" хоч і володіла територіальною перевагою, за весь перший тайм жодного разу не вдарила у ствір воріт.

У другому таймі суперники обмінялися голами. На 62-й хвилині той же Вілліан нарешті домігся свого, знайшовши шпарину в захисті гостей - 1:0. Однак через 13 хвилин "Барселона" відігралася завдяки грубій помилці захисника "Челсі". Мессі розстріляв ворота супротивника - це його перший гол у 9-ти матчах проти "Аристократів".

Таким чином, "Барселона" здобула стратегічно важливу для себе нічию на полі суперника - 1:1.

В іншому матчі "Баварія" не залишила шансів "Бешикташу" - 5:0 - і практично вирішила питання з переможцем двоматчевого протистояння. Зазначимо, що турецький клуб з 16-ї хвилини грав у меншості через вилучення екс-захисника "Динамо" Домагоя Віди.

Челсі – Барселона - 1:1

Голи: 1:0 – 62 Вілліан, 1:1 – 75 Мессі.

Баварія – Бешикташ - 5:0

Голи: 1:0 – 43 Мюллер, 2:0 – 52 Коман, 3:0 – 66 Мюллер, 4:0 – 79 Левандовскі, 5:0 – 88 Левандовскі.

Матчі у відповідь відбудуться 14 березня.