Тренер "Шахтаря" Фонсека напередодні матчів з "Ромою": якщо говорити про математичні шанси, то вони у команд 50 на 50

Наставник "гірників" відповів на питання журналістів на регламентній прес-конференції напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Роми", на передматчевій прес-конференції, де заявив, що чекає дуже конкурентного протистояння, повідомляє SportArena.

«Рома» змінила деякі нюанси своєї гри за останні три поєдинки. Вони міняли свій трикутник в середині поля. Але я не думаю, що ці нюанси якось вже дуже сильно змінять гру команди. «Рома» — сильний суперник. Ми готуємося до складного матчу», — зазначив тренер «Шахтаря».

Шанси команд на прохід в наступну стадію Фонсека оцінює як 50 на 50, але також відзначає негативну роль зимової перерви в Україні.

«Якщо подивитися на статистику і оцінити результати команд, у яких чемпіонати перериваються на настільки тривалу паузу, то ми не побачимо у них ніяких серйозних досягнень в єврокубках. Це мінус. Але ми готувалися до зустрічі з сильною Ромою. Сподіваюся, ми зможемо продемонструвати все найкраще і доб'ємося позитивного для себе результату».

«Якщо говорити про математичні шанси, то вони у команд 50 на 50. Обидві команди не бояться свого футболу, гравці намагаються на полі в повній мірі реалізувати всі тренерські ідеї і по-справжньому грати. Думаю, завтра буде гарний матч, який принесе задоволення всім справжнім вболівальникам і шанувальникам футболу».

Порівнювати нинішнє протистояння з "Ромою" з переможними для "гірників" матчами 2011 року Фонсека не став.

«Насправді мені складно говорити про те часу. Можу лише сказати напевно, що нинішній "Шахтар" — зовсім інший. Зараз "Шахтар" грає з моїми ідеями, ми демонструємо зовсім іншу гру. Краще або гірше той "Шахтар" у порівнянні з нинішнім? Мені складно про це говорити».

Наостанок тренер "Шахтаря" заявив, що справа в обороні його команди завтра зіграє Богдан Бутко, а не бразильський новачок Додо.

«Я не хочу брехати і приховувати. Зі мною на прес-конференції присутній Богдан Бутко. Саме він завтра буде грати, а не Додо. Він не зіграє тільки по тому, що Бутко переживає нині хороший момент. Бразилець ще молодий. Йому лише 19 років. Він вже добре адаптувався, він тренується і працює».

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" прийме "Рому" в Харкові завтра, 21 лютого.