Тренер "Роми": у "Шахтаря" неймовірний атакуючий потенціал

Еусебіо Ді Франческо розповів про те, чого він чекає від першої гри команд у Харкові.

Головний тренер «Роми» Еусебіо Ді Франческо поділився очікуваннями від протистояння з донецьким «Шахтарем» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Sport.ua.

- Уникнути втрати концентрації – це одно з наших основних завдань. Нам потрібно атакувати, і захищатися. «Шахтар» дуже добре тримає м'яч. Але «Рома» зараз на підйомі, впевнений, що завтрашній поєдинок складеться вдало, - почав тренер італійців. - Ми повинні бути на піку форми завжди і як можна довше. Команда росте в ігровому плані. Ми багато тренувалися і в якійсь мірі ризикували при підготовці до матчу з «Шахтарем». Сподіваюся, гра складеться для нас вдало.

Говорячи про персоналії в своїй команді, тренер зазначив: "Не можу гарантувати, що вийде на поле Ундер в матчі з «Шахтарем». На поле вийде «Рома». Ми повинні говорити про команду, а не про індивідуальності. Стартовий склад на матч з «Шахтарем» буде відомий тільки завтра. Гравці, які вийдуть на поле, будуть битися по максимуму".

А говорячи про те, що «Рома» веде боротьбу на двох фронтах (найближчим часом команду чекають битви в чемпіонаті Італії з «Інтером» і «Лаціо» за місце в зоні Ліги чемпіонів) і немає чи недооцінки матчу з «Шахтарем», зазначив: "Ми готуємося до кожного матчу. Ми заслужили на вихід у плей-офф, ми хочемо розвивати наш успіх. У чемпіонаті ми сподіваємося вийти в плей-офф Ліги чемпіонів в наступному сезоні. У «Шахтаря» неймовірний атакуючий потенціал. Шанси команд я оцінюю як 50 на 50".

Відповідаючи на питання про те, яка буде ігрова схема «Роми» на матч з «Шахтарем», фахівець зазначив: "Ми граємо за однією схемою з мінімальними змінами. Матч покаже, чи потрібно змінювати її під визначеного суперника".

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Рома» відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст» у середу, 21 лютого. Матч-відповідь пройде в Римі 13 березня.