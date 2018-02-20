Футболісти італійської "Роми" прибули до Харкова (фото)

15:49, 20 лютого 2018
Футбол
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sq.com.ua

Футболісти італійського футбольного клубу «Рома» прибули до Харкова. Римляни скористалися звичайною залою прильоту. Футболістів в аеропорту чекала юрба вболівальників. Багато гравців охоче підходили до фанатів, не відмовляючи в автографах і селфі.

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Нагадаємо, 21 лютого на стадіоні "Металіст" відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між українським ФК "Шахтар" та італійським ФК "Рома".

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Теги: #Харків#Шахтар