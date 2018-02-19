ФФУ виграло суд у "Динамо" по "справі Маріуполя"

Спортивний арбітражний суд Лозанни залишив у силі рішення Апеляційного комітету ФФУ про технічну поразку "Динамо" у скандальному матчі.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України по «справі Маріуполя».

Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на інформацію журналіста Сергія Болотникова. Згідно з даними, «Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі.

Виданню «Футбол 24» цю інформацію підтвердив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

CAS залишив у силі рішення Апеляційного комітету ФФУ про технічну поразку киян за неявку в Маріуполь першої, молодіжної та юнацької команд.

Нагадаємо, що КДК ФФУ зняв з «Динамо» три очки за неявку на матч у Маріуполі. Апеляційний комітет ФФУ підтвердив це рішення, після чого кияни звернулися до CAS з проханням скасувати попередні рішення федерації.