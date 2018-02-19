Придбати квитки на Shakhtar Tickets можна вже на матч Ліги чемпіонів проти італійської "Роми", який відбудеться 21 лютого.

«Шахтар» запустив спеціальний мобільний додаток для покупки квитків - Shakhtar Tickets, по якому вже зараз можна придбати квитки на домашні матчі команди, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

З новим додатком Shakhtar Tickets можна легко вибрати бажаний сектор і місце, купити квиток без додаткових комісій і зборів, а також скористатися всіма доступними опціями і перевагами.

Можливості програми такі:

- вибір матчів, продаж квитків на які вже відкрита;

- замовлення бажаної кількості квитків (до 4 штук на один матч);

- вибір сектора і місця на стадіоні;

- оплата платіжними картами Visa, MasterCard;

- прохід через турнікет в один клік за штрихкодом, запустивши додаток і, тримаючи смартфон в сторону сканера.

Вже зараз через додаток Shakhtar Tickets можна придбати квитки на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Рома», який відбудеться в Харкові 21 лютого.

Скачати Shakhtar Tickets для Android у Google Play можна вже зараз. Найближчим часом новий додаток буде доступно і для IOS.