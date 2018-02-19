"Рома" прилетить на матч Ліги чемпіонів у Харків на 4 дня і замовила 100 кг льоду та ананаси

Італійська команда оголосила райдер для української сторони.

Італійська "Рома" прилетить до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря" в понеділок увечері і оголосила райдер на час перебування в Україні.

Команда з Риму прилетить до Харкова у понеділок, 19 жовтня о 19.15 і замовила автобус для команди автобус для багажу, ще один автобус - для менеджменту команди і один - для персоналу команди.

Жити команда і керівництво ФК "Рома" буде в Superior Golf & Spa Ресор, а представники преси, які супроводжують команду - в : Premier Hotel Cosmopolit.

Традиційна передматчева прес-конференція римлян відбудеться у вівторок, 20 лютого, в Харкові на ОСК "Металіст" - о 14.00, а передігрове тренування розпочнеться о 15.00. Перші 15 хвилин заняття відкриті для преси.

Для тренування і на день матчу представники "Роми" замовили 100 кг льоду, 200 півлітрових пляшок води, чай-каву і свіжі фрукти (банани, ананаси, яблука).

Полетить з Харкова італійська команда наступного дня після гри, у четвер, 22 лютого, об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться 21 лютого в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21.45.