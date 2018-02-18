"Динамо" мінімально обіграло "Олімпік" в матчі української Прем'єр-ліги

Переможний гол на рахунку Віктора Циганкова.

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 20-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" - "Олімпік". Столичний клуб добився перемоги, для цього господарям вистачило одного забитого м'яча.

На 24-й хвилині вирішальний гол забив Віктор Циганков, який першим зорієнтувався після "стандарту", виконаного Миколою Морозюком.

"Динамо" набрало 42 очки і знову на три чка наблизилося до "Шахтаря". "Олімпік" залишився на 7-му місці.