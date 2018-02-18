"Маріуполь" розгромив "Зірку" завдяки хет-трику Борячука

15:59, 18 лютого 2018
Футбол
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"Маріуполь" обіграв "Зірку" / ФК "Маріуполь"

Рахунок був відкритий на 9-й хвилині - Чурко зробив подачу з правого флангу на Тотовицького, той пробив, але не зміг переграти воротаря, проте Борячук зіграв чітко на добиванні.

На 26-й хвилині Борячук зробив дубль, подвоївши перевагу «Маріуполя», коли зміг завершити подачу Кирюханцева.

На 57-й хвилині Борячук оформив хет-трик, реалізувавши вихід віч-на-віч після пасу врозріз від Тотовицького.

"Маріуполь" набрав 26 очок і піднявся на 6-е місце в турнірній таблиці. "Зірка" посідає 9-ту позицію з 18 очками.

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Теги: #УПЛ-2017/18