"Маріуполь" розгромив "Зірку" завдяки хет-трику Борячука

Всі три голи в поєдинку провів молодий форвард "Маріуполя".

У Кропивницькому відбувся матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому «Зірка» поступилася «Маріуполю» з рахунком 0:3.

Рахунок був відкритий на 9-й хвилині - Чурко зробив подачу з правого флангу на Тотовицького, той пробив, але не зміг переграти воротаря, проте Борячук зіграв чітко на добиванні.

На 26-й хвилині Борячук зробив дубль, подвоївши перевагу «Маріуполя», коли зміг завершити подачу Кирюханцева.

На 57-й хвилині Борячук оформив хет-трик, реалізувавши вихід віч-на-віч після пасу врозріз від Тотовицького.

"Маріуполь" набрав 26 очок і піднявся на 6-е місце в турнірній таблиці. "Зірка" посідає 9-ту позицію з 18 очками.