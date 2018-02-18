Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Олімпік": Прем'єр-ліга, 20-й тур
16:54, 18 лютого 2018Футбол
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Поєдинок "Динамо" і "Олімпіка" завершить програму 20-го туру.
sport.bigmir.net
Сьогодні в Києві на "Олімпійському" проходить останній матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає "Олімпік".
Для гостей це перший офіційний матч у 2018 році, а для "Динамо" - друга зустріч, однак перша перед рідною публікою. Нагадаємо, в минулий четвер "біло-сині" зіграли внічию з АЕКом на виїзді (1:1).
Команди вирішують різні завдання у чемпіонаті. Кияни не втрачають надій зупинити "Шахтар". На даний момент їхнє відставання від лідера становить 6 очок, однак гірники свій матч 20-го туру вже зіграли.
"Олімпік" веде боротьбу в середині таблиці, перебуваючи на 7-му місці з 25 очками.
Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться в Києві о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2".
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