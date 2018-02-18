Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Зоря": Прем'єр-ліга, 20-й тур
13:52, 18 лютого 2018Футбол
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У Львові "Карпати" і Зоря" проведуть перший матч після зимової перерви.
Карпати - Зоря / Zik
У Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Зорю".
Після зимової перерви львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці з 15 очками, поступаючись "Сталі" за додатковими показниками, проте в разі перемоги "зелено-білі" поправлять своє становище.
"Зоря" на даний момент посідає четверту сходинку. У команди 27 очок.
Матч "Карпати" - Зоря" розпочнеться у Львові о 14.00.
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
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