Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Зоря": Прем'єр-ліга, 20-й тур

У Львові "Карпати" і Зоря" проведуть перший матч після зимової перерви.

У Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Зорю". Після зимової перерви львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці з 15 очками, поступаючись "Сталі" за додатковими показниками, проте в разі перемоги "зелено-білі" поправлять своє становище. "Зоря" на даний момент посідає четверту сходинку. У команди 27 очок. Матч "Карпати" - Зоря" розпочнеться у Львові о 14.00. ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.

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