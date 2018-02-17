"Ворскла" обіграла "Верес" у матчі футбольної Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Полтаві завершився матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала рівненський "Верес" і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 59-й хвилині, коли гол забив Владислав Кулач. Після навісу Павла Ребенка в штрафну з лівого флангу Сапай не зміг пробити по воротах, але Кулач підібрав м'яч і пробив точно в дальній кут.

Таким чином, "Ворскла" набрала 34 очки і закріпився на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ. У "Вереса", як і раніше, 26 балів і команда замикає Топ-5 УПЛ.