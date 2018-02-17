"Сталь" виграла у "Олександрії" в черговому матчі Прем'єр-ліги

Команда з Кам'янського перемогла з рахунком 2:0.

У Києві на "Оболонь-Арені" завершився черговий матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського переграла "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Протягом 70-ти хвилин на полі точилася запекла і приблизно рівна боротьба. А потім, протягом 5 хвилин футболісти "Сталі" забили два голи.

На 71-й хвилині "Сталь" втекла у контратаку, де Нурієв пройшов по правому флангу і зробив передачу в центр штрафного, а Дмитро Копитов, прийнявши м'яч, завдав удару по воротах - м'яч залетів у ворота під рукою Паньківа. А на 76-й хвилині Задерака по правому флангу вивів Юрія Клімчука віч-на-віч з Паньківим і той, обігравши голкіпера, що вибіг назустріч, відправив м'яч у порожні ворота.

Таким чином, у "Сталі" в турнірній таблиці тепер 15 очок і вона наздогнала в боротьбі за 11-12 місця львівські "Карпати". В "Олександрії" залишилося 19 балів і 8-е місце.