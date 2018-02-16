"Шахтар" розтрощив "Чорноморець" у першому матчі УПЛ після зимового міжсезоння

Гра завершилася з рахунком 5:0.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився перший матч 20-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав одеський "Черномрец" і розгромив суперника, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра закінчилася з рахунком 5:0.

Це був перший офіційний матч в українському чемпіонаті після зимової паузи.

Гірники вже в першому таймі зуміли довести рахунок до великого. На 20-й хвилині рахунок відкрив Факундо Феррейра. Після кутового Феррейра вище всіх вистрибнув у штрафному, і головою відправив м'яч у ворота. Потім, на 37-й хвилині, Ромеро Марлос, випередивши двох захисників, технічно над Новаком пробив у дальній кут. А на 41-й хвилині Феррейра після накиду Марлоса головою відправив м'яч в той же кут, як і при першому забитому м'ячі.

На рахунку Феррейри вже 50 голів за донецьку команду в офіційних матчах.

Після перерви, на 52-й хвилині, Марлос фірмовим ударом у дальню дев'ятку воріт суперника забив четвертий гол у ворота одеситів. Нарешті, на 90-й хвилині Віктор Коваленко забив останній п'ятий гол своєї команди в цьому матчі.

Таким чином, "Шахтар" набрав 45 очок й, як і раніше, утримує лідерство в чемпіонаті України.