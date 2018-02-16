Сьогодні поновлюється сезон футбольної Прем'єр-ліги після зимової паузи
12:52, 16 лютого 2018Футбол
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У Харкові відбудеться матч "Шахтар" - "Чорноморець".
Чемпіонат Прем'єр-ліги поновлюється після зимової перерви / upl.ua
Сьогодні в Україні відновлюється сезон чемпіонату України з футблу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт ліги.
У Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч "Шахтар" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса). Гра розпочнеться о 19.00
Також найближчими вихідними відбудуться матчі
УПЛ. 20-й тур.
17 лютого
"Сталь" - "Олександрія"
"Ворскла" - "Верес"
18 лютого
"Зірка" - "Маріуполь"
"Карпати" - "Зоря"
"Динамо" - "Олімпік"
Матчі 21-го туру відбудуться рівно за тиждень 24-25 лютого.
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