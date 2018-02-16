Сьогодні поновлюється сезон футбольної Прем'єр-ліги після зимової паузи

У Харкові відбудеться матч "Шахтар" - "Чорноморець".

Сьогодні в Україні відновлюється сезон чемпіонату України з футблу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт ліги. У Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч "Шахтар" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса). Гра розпочнеться о 19.00 Також найближчими вихідними відбудуться матчі УПЛ. 20-й тур. 17 лютого "Сталь" - "Олександрія" "Ворскла" - "Верес" 18 лютого "Зірка" - "Маріуполь" "Карпати" - "Зоря" "Динамо" - "Олімпік" Матчі 21-го туру відбудуться рівно за тиждень 24-25 лютого.

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