Сьогодні поновлюється сезон футбольної Прем'єр-ліги після зимової паузи

12:52, 16 лютого 2018
Футбол
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Ліга запропонувала клубам п'ять варіантів формату нового сезону / upl.ua

У Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч "Шахтар" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса). Гра розпочнеться о 19.00

Також найближчими вихідними відбудуться матчі

УПЛ. 20-й тур.

17 лютого

"Сталь" - "Олександрія"

"Ворскла" - "Верес"

18 лютого

"Зірка" - "Маріуполь"

"Карпати" - "Зоря"

"Динамо" - "Олімпік"

Матчі 21-го туру відбудуться рівно за тиждень 24-25 лютого.

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Теги: #УПЛ#Шахтар УПЛ