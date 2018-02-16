Воротар "Динамо" Бойко про пропущений м'яч від АЕКа: концентрацію потрібно зберігати до останнього

Денис Бойко провів перший матч за київський клуб після повернення.

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко поспілкувався з журналістами після нічийного матчу з грецьким АЕКом в 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Відсутність ігрової практики? Ні, у мене є певний досвід, нікуди він не подівся. Важко грати після паузи, не відчуваєш ритм гри, але я щасливий, що знову вийшов на поле в офіційному матчі, при заповнених трибунах і чудовій атмосфері. Для мене це як ковток свіжого повітря. Буду намагатися у матчах і на тренуваннях доводити, що мене ще не треба списувати з рахунків", - зазначив голкіпер.

Читайте також"Динамо" не втримало переможний рахунок у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з АЕКомДенис Бойко прокоментував пропущений ним гол на 80-й хвилині гри в Афінах.

"Потрібно зберігати концентрацію до останнього, до свистка судді або поки м'яч не вийде за межі поля. Треба подивитися, хто погано зіграв, можливо, це і моя помилка. Поки складно сказати. Не буду ні на кого перекладати відповідальність. Наприкінці матчу ми підсіли, хоча тренери попереджали нас не сідати назад. Можливо, не вистачило трошки сил. Тренери розберуть гру і все нам розкажуть", – сказав Бойко у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що матч "Динамо" - АЕК пройде 22 лютого в Києві.