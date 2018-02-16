Хацкевич після гри "Динамо" з АЕК: було "домашнє суддівство"

Головний тренер динамівського клубу прокоментував стартовий матч у 2018 році.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував гру своїх підопічних у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа (1:1).

"Що вдалося, а що – ні? "Динамо" не виграло, і не програло – ми провели тільки перший тайм нашої двоматчевої дуелі з АЕКом. Вдалося забити гол на чужому полі. Не вдалося довести матч до перемоги. В контратаках нам потрібно було грати сміливіше. Зрозуміло, що у другому таймі ми вже більшою мірою позиційно оборонялися, але відпрацювали надійно, за винятком моменту з пропущеним голом. Володіння м'ячем у другому таймі було більше у АЕКа, але за темпом ми витримали. Тепер з кожним матчем треба додавати", - сказав Хацкевич.

"Відсутність Мбокані? Після ранкової розминки в день гри Мбокані сказав, що не готовий до матчу. Я попросив його вийти хоча б на 30 хвилин, але він відповів, що не готовий і до цього. До матчів потрібно бути готовим. Як ментально, так і функціонально".

"Багато фолів? Відповім коротко: сьогодні було "домашнє суддівство", - зазначив Хацкевич.

"Помилка нашого голкіпера Бойка? Рудько, який був у запасі, останній раз грав у липні. Бойко, як і Рудько, перебував у тренувальному процесі. Ви помітили помилку Бойко, вона, звичайно, мала місце, і ми розберемо цей момент. Але ж були й моменти, коли Денис зіграв просто здорово", – наводить слова головного тренера киян ресурс "Динамо Київ від Шурика".

Нагадаємо, "Динамо" зіграло внічию з грецьким АЕКом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра-відповідь відбудеться 22 лютого в Києві.