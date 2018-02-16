"Спартак" поступився вдома "Атлетику", "Борусія" без Ярмоленка обіграла "Аталанту" в Лізі Європи
00:48, 16 лютого 2018Футбол
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Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
У четвер відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Вашій увазі їхні результати.
Копенгаген - Атлетіко - 1:4 / Reuters
Ліга Європи. 1/16 фіналу
Перші матчі
Астана - Спортінг - 1:3
Спартак - Атлетик - 1:3
Ніцца - Локомотив - 2:3
Боруссія Д - Аталанта - 3:2
Марсель - Брага - 3:0
Естерсунд - Арсенал - 0:3
Лудогорець - Мілан - 0:3
Реал Сосьєдад - Ред Булл - 2:2
Селтік - Зеніт - 1:0
Стяуа - Лаціо - 1:0
Партизан - Вікторія Пльзень - 1:1
Ліон - Вільярреал - 3:1
Копенгаген - Атлетіко - 1:4
Наполі - РБ Лейпциг - 1:3
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