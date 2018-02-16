"Спартак" поступився вдома "Атлетику", "Борусія" без Ярмоленка обіграла "Аталанту" в Лізі Європи

Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

У четвер відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Вашій увазі їхні результати. Ліга Європи. 1/16 фіналу Перші матчі АЕК - Динамо - 1:1 Астана - Спортінг - 1:3 Спартак - Атлетик - 1:3 Ніцца - Локомотив - 2:3 Боруссія Д - Аталанта - 3:2 Марсель - Брага - 3:0 Естерсунд - Арсенал - 0:3 Лудогорець - Мілан - 0:3 Реал Сосьєдад - Ред Булл - 2:2 Селтік - Зеніт - 1:0 Стяуа - Лаціо - 1:0 Партизан - Вікторія Пльзень - 1:1 Ліон - Вільярреал - 3:1 Копенгаген - Атлетіко - 1:4 Наполі - РБ Лейпциг - 1:3

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