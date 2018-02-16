"Спартак" поступився вдома "Атлетику", "Борусія" без Ярмоленка обіграла "Аталанту" в Лізі Європи

00:48, 16 лютого 2018
Футбол
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Копенгаген - Атлетіко - 1:4 / Reuters
У четвер відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Вашій увазі їхні результати.

Перші матчі

АЕК - Динамо - 1:1

Астана - Спортінг - 1:3

Спартак - Атлетик - 1:3

Ніцца - Локомотив - 2:3

Боруссія Д - Аталанта - 3:2

Марсель - Брага - 3:0

Естерсунд - Арсенал - 0:3

Лудогорець - Мілан - 0:3

Реал Сосьєдад - Ред Булл - 2:2

Селтік - Зеніт - 1:0

Стяуа - Лаціо - 1:0

Партизан - Вікторія Пльзень - 1:1

Ліон - Вільярреал - 3:1

Копенгаген - Атлетіко - 1:4

Наполі - РБ Лейпциг - 1:3

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Теги: #Ліга Європи результати матчів