"Динамо" не втримало переможний рахунок у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з АЕКом

Греки вирвали нічию за 10 хвилин до кінця зустрічі завдяки двом гравцям-джокерам.

В Афінах відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким АЕКом і київським "Динамо". Поєдинок завершився внічию - 1:1.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Динамо" провело два різних тайми. У першій половині гри у віце-чемпіона України багато що виходило в середині поля, і, як результат, на 19-й хвилині пройшла комбінація за участю Гонсалеса і Циганкова. Перший прострілив від лицьової лінії в штрафний АЕКа, а другий не схибив і забив надважливий для "Динамо" гол на виїзді.

Після перерви команда Олександра Хацкевича наглухо зачинилися і практично не атакувала, так і не створивши за 45 з гаком хвилин жодного моменту. Футболісти АЕКа, навпаки, влаштували справжній штурм динамівських володінь, і гол на 80-й хвилині виявився логічним втіленням їхніх зусиль. Наставник греків Хіменес на сто відсотків вгадав із замінами: на 80-й хвилині Христодулопулос віддав гольовий пас на Айдаревіча, який своїм першим дотиком в матчі відправив м'яч у сітку.

Рахунок - 1:1 - залишає невирішеним питання про переможця пари. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого в Києві.

Зазначимо, що за ходом поєдинку в Афінах можна простежити завдяки текстовій трансляції на нашому сайті.