Інтерпол затримав більше чотирьох тисяч осіб за незаконні ставки на Євро-2016

Інтерпол провів спецоперацію проти організаторів незаконних ставок на Євро-2016, в результаті чого були заарештовані понад 4100 людей, повідомляє Independent.

Близько 4000 рейдів пройшли в 11 країн світу, в тому числі Китаї, Франції, Греції, Італії, Малайзії, Сінгапурі, Таїланді і В'єтнамі. Під час них поліцейські вилучили майже 13 мільйонів євро.

"Незаконний гральний бізнес створює величезну прибуток для організованих злочинних угруповань, які часто пов'язані з корупцією, торгівлею людьми та відмиванням грошей", - заявив Джим Андерсон, голова підрозділу Інтерполу по боротьбі з корупцією та фінансовими злочинами.

Зазначається, що в сумі Інтерпол провів вже шість операцій проти незаконних букмекерських контор. Були заарештовані 12,5 тисяч чоловік та вилучено 48 мільйонів євро готівкою.

Крім того, були закриті 3400 нелегальних гральних закладів, грошовий обіг яких становив 5,8 мільярда євро.