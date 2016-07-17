Роналду віддав призові за перемогу на Євро-2016 у фонд боротьби з дитячим раком

Нападаючий збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду направив призові за перемогу на Євро-2016 на благодійність, повідомляє Sports.ru, посилаючись на Manchester United Red Zone.

Футболіст перерахував 275 тисяч євро у фонд боротьби з дитячими онкологічними захворюваннями.

Читайте такожРоналду: "Перемога на Євро-2016 - це один з найщасливіших моментів у моїй кар'єрі"Зазначається, що форвард "Реала" вчинив аналогічно з грошовим бонусом, який він отримав за перемогу в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії, вигравши Євро-2016, вперше стала чемпіоном Європи. У фінальному матчі Кріштіану Роналду провів на полі перші 25 хвилин, після чого був замінений через травму.