Збірна Бельгії звільнила головного тренера після невдачі на Євро-2016

Федерація футболу Бельгії звільнила з посади головного тренера збірної цієї країни Марка Вильмотса, повідомляє офіційний сайт організації.

Сторони домовилися про дострокове розірвання чинного контракту, термін якого спливав в 2018 році.

Вільмотс керував збірною з 2012 року. За цей час бельгійці провели 51 матч (34 перемоги, 8 нічиїх та 9 поразок) і тепер знаходяться на другому місці в рейтингу ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, збірна Бельгії несподівано вилетіла з Євро-2016 на етапі чвертьфіналу, програвши матч збірної Уельсу з рахунком 1:3.