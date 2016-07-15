Збірна Бельгії звільнила головного тренера після невдачі на Євро-2016
23:50, 15 липня 2016Євро 2016
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Марк Вільмотс керував збірною Бельгії з 2012 року.
Reuters
Федерація футболу Бельгії звільнила з посади головного тренера збірної цієї країни Марка Вильмотса, повідомляє офіційний сайт організації.
Сторони домовилися про дострокове розірвання чинного контракту, термін якого спливав в 2018 році.
Вільмотс керував збірною з 2012 року. За цей час бельгійці провели 51 матч (34 перемоги, 8 нічиїх та 9 поразок) і тепер знаходяться на другому місці в рейтингу ФІФА.
Як повідомляв УНІАН, збірна Бельгії несподівано вилетіла з Євро-2016 на етапі чвертьфіналу, програвши матч збірної Уельсу з рахунком 1:3.
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