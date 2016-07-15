Автор "золотого" гола Євро-2016 Едер зізнався, що його батько сидить у в'язниці

Нападник збірної Португалії Едер, який забив переможний м'яч у фіналі чемпіонату Європи, зізнався, що його батько сидить в англійській в'язниці, повідомляє Mirror.

«Мій батько у в'язниці з тих пір, як мені виповнилося 12. Моя мачуха загинула, і він був звинувачений в її вбивстві. Він був засуджений до 16 років, я думаю», - зізнався футболіст.

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«З тих пір, як я приєднався до команди Академіка і став заробляти гроші, я маю можливість їздити до Англії та відвідувати його у в'язниці. Кожен раз, коли у мене з'являється вільний час, я їду в Англію щоб побачитися з ним», - додав Едер.

Раніше гравець ніколи не розкривав інформацію про свого батька.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Євро-2016 збірна Португалії обіграла команду Франції з рахунком 1:0. Едер забив єдиний і переможний гол у цьому матчі на 107-й хвилині.