Два футболісти київського "Динамо" потрапили у Топ-10 розчарувань Євро-2016 за версією France Football

Футболісти київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та Александр Драговіч потрапили в топ-10 розчарувань чемпіонату Європи за версією журналу France Football, повідомляє Tribuna.ua.

Збірні України та Австрії, яких представляли гравці на турнірі, вилетіли за підсумками групового етапу.

Україна не набрала жодного очка і не забила жодного гола.

Драговіч у складі Австрії заробив видалення в першому матчі проти Угорщини (0:2), а потім не реалізував пенальті у зустрічі з Ісландією (1:2).

У список розчарувань також увійшли: Златан Ібрагімович (Швеція), Сеск Фабрегас (Іспанія), Рахім Стерлінг (Англія), Роберт Левандовські (Польща), Томас Мюллер (Німеччина), Кевін де Брюйне (Бельгія), Арда Туран (Туреччина) і Сімоне Дзадза (Італія).

Як повідомляв УНІАН, кращим голом Євро-2016 був визнаний забитий м'яч угорського півзахисника Золтана Гери у ворота Португалії.