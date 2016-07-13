Гол гравця збірної Угорщини Гери був визнаний найкращим на Євро (відео)
УЄФА визначив автора кращого м'яча на турнірі.
Гол гравця збірної Угорщини Золтана Гери у ворота збірної Португалії в матчі 3-го туру групового етапу визнаний найкращим на Євро-2016, повідомляє УЄФА.
На 19-й хвилині матчу Балаш Джуджак подав кутовий, але невдало, і португальці вибили м'яч зі штрафної. Однак на відскоку був Гера, який потужним ударом пробив з-за меж штрафної зони. Цим голом угорці відкрили рахунок у матчі
У підсумку, гра завершилася з рахунком 3:3.
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Португалія "врятувала нічию завдяки дублю Кріштіану Роналду, вийшла в плей-офф і, згодом, зуміла виграти турнір.
У свою чергу, збірна Угорщини програла в 1/8 фіналу команді Бельгії (0:4) і покинула турнір.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу проходив у Франції з 10 червня по 10 липня.