Тренер збірної Німеччини з футболу Лев залишиться в команді до Чемпіонату світу-2018

Президент Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель і головний тренер національної збірної Йоахім Лев провели у вівторок вранці телефонну розмову, під час якої досягли домовленості про продовження співпраці до Чемпіонату світу-2018, повідомляє офіційний сайт DFB.

"Ми взяли невелику паузу після такого напруженого турніру, щоб спокійно проаналізувати ситуацію, - сказав Гриндель. - Але у нас ніколи не виникало сумнівів у роботі Лева. Він є кращим тренером цієї команди, у нас до нього повна довіра. Впевнені, що збірна Німеччина буде успішна під керівництвом цього тренера".

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Лев був призначений головним тренером збірної Німеччини в 2006-му році. Контракт наставника розрахований до 2018 року. Лев привів збірну Німеччини до перемоги на ЧС-2014 і бронзових медалей ЧС-2010. На Євро команда завоювала срібло в 2008-му році і бронзу - у 2012-му і 2016-му роках. Крім того, в 2014-му році Лев був визнаний тренером року за версією Міжнародної федерації футболу.

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Німеччини поступилася команді Франції у півфіналі з рахунком 0:2.