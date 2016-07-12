Роналду пропустить матч за Суперкубок УЄФА і початок чемпіонату Іспанії через травму у фіналі Євро-2016

Стали відомі терміни повернення на поле півзахисника Реала і збірної Португалії Кріштіану Роналду. 31-річний форвард пропустить як мінімум чотири тижні, повідомляє Football.ua з посиланням на AS.

Надалі Роналду очікує більш детальне обстеження, яке встановить точні терміни його повернення на поле. Максимальний період відновлення при таких травмах — вісім тижнів.

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Таким чином, Роналду не зможе взяти участь у Суперкубку УЄФА, де "Реалу" буде протистояти "Севілья". Матч відбудеться 9 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі Євро-2016 з Францією (1:0) португалець отримав ушкодження і змушений був залишити поле на 25-й хвилині зустрічі, що не завадило його команді святкувати перемогу.

У Роналду було діагностовано розтягнення медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна.