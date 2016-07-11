УЄФА назвав найкращого футболіста Євро-2016 і представив свою версію символічної збірної

УЄФА визнала форварда збірної Франції Антуана Грізманна найкращим футболістом Євро-2016, повідомляє офіційний сайт організації.

25-річний гравець мадридського "Атлетіко" допоміг французькій команді дійти до фіналу, забивши на турнірі шість голів. Незабаром він також отримає "Золоту бутсу", яка вручається кращому бомбардирові чемпіонату Європи.

Читайте такожПортугалець Санчес визнаний кращим молодим гравцем Євро-2016Крім того, була оголошена символічна збірна турніру. До неї увійшли по чотири представники збірної Португалії, три футболіста команди Німеччини, а також по два гравця з Франції та Уельсу.

Символічна збірна Євро-2016:

Руй Патрісіу (Португалія), Рафаел Геррейру (Португалія), Пепе (Португалія), Джером Боатенг (Німеччина), Джошуа Кімміх (Німеччина), Тоні Кроос (Німеччина), Джо Аллен (Уельс), Антуан Грізманн (Франція), Аарон Ремсі (Уельс), Дімітрі Пайє (Франція), Роналду (Португалія).

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном Європи стала збірна Португалії, обыгравая у фіналі команду Франції.