Португальська збірна з футболу з тріумфом повернулася в країну (фото)

Дві пожежні машини полили літак, що приземлився, червоно-зеленими струменями води (кольори національного прапора Португалії), передає Бі-бі-сі. Першими на трапі з'явилися тренер збірної Фернанду Сантуш і капітан команди Кріштіану Роналду з трофеєм у руках.

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Футболісти сіли у відкритий автобус, який повіз їх по вулицях Лісабона, де їх вітали натовпи захоплених вболівальників. Потім члени збірної зустрілися з президентом країни Марселу Ребелу ді Созой.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії вперше в історіїкраїни стала чемпіоном Європи, перемігши у фінальному матчі Євро-2016 команду Франції з рахунком 1:0.