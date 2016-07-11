Роналду під час фіналу Євро-2016 показав тренеру, хто головний у збірній Португалії (відео)

Під час вчорашнього фіналу Євро-2016 стався інцидент, коли лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду грубо штовхав свого тренера Фернанду Сантуша.

Інцидент стався в кінці основного часу матчу, незабаром після того, як французький форвард Андре-П'єр Жиньяк з забійної позиції влучив у Читайте такожРоналду ледь не травмував партнера на лаві запасних під час фіналу Євроштангу португальських воріт. Рахунок на табло до того часу було 0:0.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії, обігравши в додатковий час команду Франції з рахунком 1:0, вперше у своїй історії стала чемпіоном Європи.

Після гри Кріштіану Роналду висловив подяку Фернанду Сантушу та його асистентам.

У свою чергу, Сантуш відзначив величезний внесок Роналду в перемогу та назвав його "командним гравцем з великої літери".