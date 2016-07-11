Роналду ледь не травмував партнера на лаві запасних під час фіналу Євро
14:49, 11 липня 2016Євро 2016
957
Лідер португальської команди виплеснув свої емоції на ногу Адрієна Сілву.
Reuters
Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду ледь не травмував партнера по команді, вдаривши його по нозі під час одного з епізодів гри, повідомляє Sport.ua.
Лідер португальської команди дуже емоційно відреагував на один з епізодів гри, чим мимоволі міг нанести травму партнеру по команді.
Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії обіграла команду Франції з рахунком 1:0 і вперше в історії стала чемпіоном Європи.
sport.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter