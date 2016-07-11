Роналду ледь не травмував партнера на лаві запасних під час фіналу Євро

Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду ледь не травмував партнера по команді, вдаривши його по нозі під час одного з епізодів гри, повідомляє Sport.ua.

Лідер португальської команди дуже емоційно відреагував на один з епізодів гри, чим мимоволі міг нанести травму партнеру по команді.

Як повідомляв УНІАН, збірна Португалії обіграла команду Франції з рахунком 1:0 і вперше в історії стала чемпіоном Європи.