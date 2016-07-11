Португальський хлопчик-фанат втішив француза після фіналу Євро (відео)
14:09, 11 липня 2016Євро 2016
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Зворушливий інцидент потрапив в об'єктиви камери британської ВВС
Reuters
Португальський хлопчик-фанат підійшов потиснути руку і заспокоїти французького вболівальника, який плакав після фіналу Євро-2016, повідомляє BBC.
Після цього француз посміхнувся, обійняв хлопчика і показав йому великий палець. Зворушливий момент зняли камери британського ВВС.
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На тлі цього далеко не всі французькі вболівальники вели себе кооектно після гри. Зокрема, заворушення сталися у фан-зоні біля Ейфелевої вежі, де було затримано 40 осіб.
Як повідомляв УНІАН, збірна Франції поступилася у фіналі домашнього Євро-2016 команді Португалії з рахунком 0:1.
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