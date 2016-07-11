Форвард збірної Франції Грізманн отримає "Золоту бутсу" найкращому бомбардиру Євро-2016

Нападник збірної Франції і мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн за підсумками Євро-2016 отримає спеціальний приз - "Золоту бутсу" найкращому бомбардиру чемпіонату Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Грізманн відіграв на турнірі 555 хвилин, відзначившись шістьма голами і двома результативними передачами.

Читайте такожКращий гравець матчу Франція - Німеччина Грізманн: "Сподіваюся, ми зможемо пережити щось подібне у фіналі""Можливо, пізніше буду цим пишатися, але зараз усі думки про команду. Дуже шкода партнерів. Я хотів подарувати їм цей трофей, але не зміг забити у вирішальний момент. Це жорстоко, але в той же час все було чудово. Ми пережили і приголомшливі хвилини, і сумні. Ми повинні вчитися. Але сьогодні команда віддала боротьбі всі сили, і жаліти нам не про що", – сказав Грізманн про отримання призу після поразки у фіналі Євро-2016 від збірної Португалії.

Зазначимо, що Грізманн став другим футболістом після Міхаеля Баллака, який протягом одного року програв фінал Ліги чемпіонів і чемпіонату Європи. З екс-футболістом лондонського "Челсі" і збірної Німеччини це сталося в 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Франції поступилася у фіналі Євро-2016 команді Португалії.