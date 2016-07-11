Тренер збірної Франції: "Програти в такому фіналі - це дуже жорстоко"

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що у фіналі Євро-2016 проти збірної Португалії його команді не вистачило холоднокровності і розсудливості. Слова наставника фіналістів чемпіонату Європи наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми втратили чудову можливість стати чемпіонами Європи. Звичайно, зараз найсильніша емоція - величезне розчарування. Програти в такому фіналі - це дуже жорстоко. Але я повинен привітати збірну Португалії. Зрозуміло, у нас були моменти, якими ми користувалися недостатньо чітко.

Нам не вистачало холоднокровності і розсудливості, але я не можу таїти образу на своїх гравців. Вони віддали сьогодні все. Не думаю, що сьогодні ми грали так, ніби тримали ногу на педалі гальма.

Читайте такожТренер збірної Португалії Сантуш: "Я просив своїх підопічних зберігати холоднокровність"Ми були б щасливі виграти цей кубок для наших вболівальників. У нашому виступі є і позитивні моменти, але зараз важко про них думати. Все пережите нами за останні тижні і місяці має знак плюс, і я засмучений тим, що ми не змогли подарувати цей кубок мільйонам вболівальників. Сьогодні я не буду думати про себе. Але мені, як і гравцям, буде потрібно час, щоб все це переварити", - сказав Дешам.

Як повідомляв УНІАН, збірна Франції вчора поступилася Португалії у фіналі чемпіонату Європи 2016 року.