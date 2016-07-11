Роналду: "Перемога на Євро-2016 - це один з найщасливіших моментів у моїй кар'єрі"

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду після тріумфу команди у фіналі чемпіонату Європи заявив, що це один з найщасливіших моментів в його професійній кар'єрі. Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я такий щасливий! Я думав про це так довго — весь час з 2004 року. Португальський народ заслужив на це, наші гравці заслужили це. На жаль, для мене все склалося не найкращим чином, але я завжди вірив у цих гравців. Вони майстри своєї справи, вони багато чого вміють.

Це один з найщасливіших моментів у моїй кар'єрі. Я завжди говорив, що хочу виграти трофей у складі збірної і переписати історію. Хочу подякувати партнерам по команді, нашому тренеру і всім його помічникам, всю нашу велику команду на цьому Євро. Португальський народ аплодує нам. Це унікальна подія, таке неможливо забути", — зазначив Роналду.

Вчора збірна Португалії вперше у своїй історії стала чемпіоном Європи, обігравши у фінальному матчі команду Франції.

Кріштіану Роналду залишив футбольне поле на 25-й хвилині гри. Перед цим півзахисник збірної Франції Дімітрі Пайє грубо зіграв проти португальця і завдав йому травми.

Передбачається, що через пошкодження Роналду не зможе зіграти за мадридський "Реал" у матчі за Суперкубок Європи, який відбудеться в серпні.