Португалець Санчес визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2016

Півзахисник збірної Португалії і мюнхенської "Баварії" Ренату Санчес визнаний кращим молодим гравцем Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У голосуванні він випередив француза Кінгслі Комана і свого співвітчизника Рафаеля Геррейру.

Читайте такожТренер збірної Португалії: "Коли я говорив команді, що можемо виграти Євро-2016, вони вірили"Новий приз УЄФА міг отримати будь-який гравець, який народився після 1 січня 1994 року. Переможця обрала команда технічних спостерігачів, до якої серед інших входили екс-тренери Алекс Фергюсон і Ален Жіресс.

Раніше Санчес раніше став наймолодшим учасником фіналів чемпіонату Європи. Вчора він вийшов на поле у віці 18 років і 328 днів.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Португалії вперше у своїй історії стала чемпіоном Європи.