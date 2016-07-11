У Франції в ніч фіналу Євро-2016 затримали 40 уболівальників – ЗМІ

Через сутички у фан-зоні біля Ейфелевої вежі перед та після фінального матчу чемпіонату Європи з футболу були затримані 40 уболівальників, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Про це з посиланням на L’Express пише "Європейська правда".

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Переповнену фан-зону, де вже зібралися понад 90 тисяч глядачів, закрили о 19:00, проте люди намагалися потрапити всередину.

Поліція стверджує, що у сутичках в основному брали участь вболівальники у кольорах Франції, водночас серед хуліганів були і португальські фанати.

Окремі вболівальники почали закидати поліцію пляшками і сигнальними ракетами, а також палити купи сміття. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети. У зв’язку з цим протягом першої половини матчу навколо Ейфелевої вежі можна було спостерігати хмари диму.

У поліції також повідомили, що їх автомобілі також були атаковані вболівальники. Один з транспортних засобів перекинувся, і одна людина отримала поранення.

Після матчу ситуація певною мірою заспокоїлася, незважаючи на окремі порушення в районі Єлисейських полів. Як відомо, в Парижі перед матчем посилили заходи безпеки.