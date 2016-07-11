Радість, розчарування та чемпіонський кубок: церемонія нагородження фіналістів Євро-2016 (фотогалерея)

Фінальний матч цьогорічного чемпіонату Європи відбувся у передмісті Парижа на арені "Сен-Дені", Кубок Анрі Делоне здобула збірна Португалії.

Португальська команда, яка ще в середині першого тайму основного часу залишилася без Роналду, виграла у команди Франції з рахунком 1:0.

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Доля матчу вирішилася на початку другого тайму додаткового овертайму, коли гол на 111-ій хвилині відмінним ударом з дальньої дистанції забив Едер.