Радість, розчарування та чемпіонський кубок: церемонія нагородження фіналістів Євро-2016 (фотогалерея)
02:31, 11 липня 2016Євро 2016
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Сьогодні після півночі завершився матч фіналу Євро-2016, у якому зустрілися збірні Португалії та Франції.
REUTERS
Фінальний матч цьогорічного чемпіонату Європи відбувся у передмісті Парижа на арені "Сен-Дені", Кубок Анрі Делоне здобула збірна Португалії.
Португальська команда, яка ще в середині першого тайму основного часу залишилася без Роналду, виграла у команди Франції з рахунком 1:0.
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Доля матчу вирішилася на початку другого тайму додаткового овертайму, коли гол на 111-ій хвилині відмінним ударом з дальньої дистанції забив Едер.
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