Португалія обіграла Францію і стала чемпіоном Європи

У передмісті Парижу на арені "Сен-Дені" завершився фінал Євро-2016, в якому збірна Португалії виграла у команди Франції з рахунком 1:0.

З 25-ї хвилини Португалія грала без свого лідера Кріштіану Роналду, який отримав травму.

Доля матчу вирішилася в додатковий час.

Французи спробували захопити перевагу на початку матчу, але не зуміли реалізувати свою перевагу, а потім гра вирівнялася. Моменти, як у першому, так і в другому таймі, мали, як португальці, так і французи. Тим не менш, забитих голів у основний час цього матчу так і не було. Останній реальний момент у цій грі не використовував у доданий час другого тайму Жиньяк, який влучив у штангу.

Одним з ключових епізодів матчу стала травма лідера португальців Кріштіану Роналду, який змушений був покинути поле на 25-й хвилині.

У додатковий час португалець Пепе дуже небезпечно бив по воротах, але знаходився в положенні поза грою. А наприкінці першої 15-хвилинки португальці ледь не реалізували кутовий.

Доля матчу вирішилася на початку другого тайму додаткового овертайму, когад гол на 111-ій хвилині відмінним ударом з дальньої дистанції забив Едер. Французи намагалися зрівняти рахунок і мали ряд моментів в кінцівці гри, але реалізувати їх так і не зуміли

Португалія - Франція - 1:0 (д. в.)

Гол: Едер (111).

П: Руй Патрісіу, Пепе, Жозе Фонте, Геррейро, Вілліам Карвалью, Седрік Соареш, Жоау Маріу, Ренату Санчеш (Едер, 79'), Нані, Адрієн Сілва (Моутіньо, 66') , 7. Роналду (Куарежма, 25')

Ф: Льоріс, Евра, Санья, Кошельни, Юмтити, Грізманн, Матьюиди, Погба, Сіссоко М., Пайє (Коман, 58'), Жиру (Жиньяк, 78').

Попередження: Седрік Соареш 34', Жоау Маріу 62' Геррейро 95, Карвальо 98, - Юмтити 81', Матьюиди 97, Кошельни 107.