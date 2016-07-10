Роналду травмувався у фіналі Євро

Лідер збірної Португалії форвард Кріштіану Роналду травмувався у фіналі чемпіонату Європи і покинув поле на ношах.

Роналду неодноразово вступав у жорсткі сутички в першому таймі, а після прямого протиборства з півзахисником французів Дімітрі Пайетом попросив заміну. В середині першого тайму його замінив Рікарду Куарежма.

Після першого тайму рахунок в матчі 0:0.

Як повідомляв УНІАН, у вирішальній грі Євро-2016 звання найсильнішої команди Старого Світу оскаржують Португалія і Франція.