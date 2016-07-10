Петиція за розпуск збірної Росії з футболу побила рекорд популярності

Понад 780 тисяч чоловік підписали петицію за розпуск збірної Росії, яка з'явилася на сайті Change.org, повідомляє "Чемпіонат".

Ця петиція стала найпопулярнішою за всю історію існування міжнародної онлайн-платформи. Change.org існує з 2007 року.

"Розформувати збірну Росії з футболу як команду, що в нинішньому складі не виправдала надій. Набрати новий склад. На зекономлені гроші побудувати футбольні поля і займатися підростаючим поколінням. Ось вже 10 років довгоочікуваного дива немає. Можливо, варто щось змінювати, можливо, ми пропустили щось важливе", — йдеться в тексті петиції, зверненої до президента РФ Володимира Путіна, уряду країни та Госдуми.

Читайте такожЗбірна Росії залишилася без головного тренераЯк повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Росії не зуміла вийти в плей-офф, посівши останнє місце в своїй групі. Команда Леоніда Слуцького зіграла внічию з командою Англії (1:1), а також поступилася збірній Словаччини (1:2) і команді Уельсу (0:3).

Після чемпіонату Європи два футболіста збірної Росії Павєл Мамаєв і Алєксандр Кокорін потрапили в скандал після того, як в одному з ресторанів Монте-Карло нібито замовили 500 пляшок шампанського загальною вартістю 250 тисяч євро.