У Парижі перед фіналом Євро-2016 посилили заходи безпеки
15:14, 10 липня 2016Євро 2016
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Фінальна гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.
REUTERS
Понад 5 тис. французьких поліцейських патрулюють Париж і околиці міста в день проведення фінального матчу Євро-2016 між збірними Франції і Португалії.
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Особливу увагу приділяють стадіону "Стад де Франс", фан-зоні поблизу Ейфелевої вежі та Єлисейським полям, повідомляє ВВС Україна.
Фінальна гра почнеться о 22.00 за київським часом.
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