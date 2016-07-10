У Парижі перед фіналом Євро-2016 посилили заходи безпеки

Фінальна гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Понад 5 тис. французьких поліцейських патрулюють Париж і околиці міста в день проведення фінального матчу Євро-2016 між збірними Франції і Португалії. Читайте такожТрофей переможцю Євро-2016 вручатиме знаменитий екс-футболіст "Барселони" Особливу увагу приділяють стадіону "Стад де Франс", фан-зоні поблизу Ейфелевої вежі та Єлисейським полям, повідомляє ВВС Україна. Фінальна гра почнеться о 22.00 за київським часом.

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