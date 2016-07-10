Роналду не збирається брати приклад з Мессі і завершувати кар'єру в збірній

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжить виступи за національну команду, як би не завершився фінальний матч Євро-2016. Про це заявив наставник португальців Фернанду Сантуш, повідомляє ESPN.

Раніше поширювалася інформація, що португалець після фіналу чемпіонату Європи може завершити кар'єру в збірній, повторивши вчинок капітана і лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Однак Сантуш вважає, що Роналду зіграє ще як мінімум на одному чемпіонаті Європи.

"Він буде грати за нас ще шість, сім, десять років. Я не знаю. Але завтрашній матч точно не буде для нього останнім", - заявив Сантуш.

Нагадаємо, 31-річний Кріштіану Роналду, який виступає за збірну Португалії з 2004 року. На Євро-2016 він забив три м'ячі і віддав три гольові передачі. Його гол і передача в півфінальному матчі з Уельсом дозволили Португалії опинитися у фіналі турніру.

Раніше 29-річний Ліонель Мессі заявив про завершення кар'єри в збірній Аргентини після поразки у фіналі Копа Америка від Чилі.