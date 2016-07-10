Трофей переможцю Євро-2016 вручатиме знаменитий екс-футболіст "Барселони"
Капітан новоспечених чемпіонів Європи отримає кубок з рук іспанського півзахисника Хаві.
Команда-переможець Євро-2016 отримає головний трофей чемпіонату Європи з рук екс-капітана збірної Іспанії Хаві, повідомляє ESPN.
Читайте такожАнглійський рефері Клаттенбург призначений на фінал Євро-2016Хаві в якості капітана збірної Іспанії виграв останні два чемпіонати Європи і завершив міжнародну кар'єру в 2014 році. На Євро-2016 збірна Іспанії вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись команді Італії.
Нагадаємо, в сьогоднішньому фіналі Євро-2016 зіграють збірні Франції та Португалії. Матч відбудеться на паризькому стадіоні "Стад де Франс", початок гри - 22:00.
Франція намагатиметься здобути своїй третій титул чемпіонів Європи в історії після 1984-го і 2000-го років. Португалія ніколи не вигравала цей трофей.