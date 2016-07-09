Роналду напередодні фіналу Євро: "Нас ніхто не обігравав з початку турніру"

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду напередодні фінального матчу Євро-2016 вважає шанси своєї команди на успіх дуже високими і зазначає, що команду ще ніхто не зумів здолати по ходу змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Збірна Португалії вперше з 2004 року зіграє у вирішальному матчі чемпіонату Європи. Щоправда, зараз ситуація відрізняється від тієї, що була у фіналі 12-річної давнини.

Тоді, на рідній землі, португальці вважалися явними фаворитами, але головний трофей Євро-2004 несподівано дістався грекам. Зараз картина прямо протилежна. Тепер португальці - аутсайдери, яких мало хто очікував побачити у фіналі. Команда Фернанду Сантуша поступово набирає хід, але попереду матч з господарями турніру французами.

Роналду - один з двох футболістів нинішнього складу португальців, які грали у фіналі домашнього чемпіонату в 2004 році, тому він добре знає, що відчувають французи.

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"Вважаю, вони фаворити, адже вони грають удома, а це велика перевага, - зазначає Роналду. Вся країна буде їх підтримувати, але це фінал, і трапитися може все що завгодно. Ми добре підготуємося, і здолати нас буде непросто. Нас ніхто не обігравав з початку турніру, і сподіваюся, що французи теж не зможуть перемогти".

"Я завжди мріяв про це, - говорить Роналду. - Якщо я виграю щось зі збірною, це буде великим досягненням для мене. Я вже схрестив пальці, бо вірю в наш успіх. У нього вірять і мої партнери, і всі португальці, і всі португальські французи. Завжди мріяв про ще одному фіналі. Це досягнення дарує абсолютно унікальне почуття, почуття радості. Якщо все пройде добре, в неділю мені пощастить зіграти у другому фіналі за збірну Португалії".

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Євро-2016 зійдуться Португалія і Франція. Матч відбудеться 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені" і розпочнеться о 22.00 за київським часом.