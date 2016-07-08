Англійський рефері Клаттенбург призначений на фінал Євро-2016

Суддівський комітет УЄФА призначив 41-річного англійця Марка Клаттенбурга головним арбітром фіналу Євро-2016, повідомляє УЄФА.

Клаттенбург, який також обслуговував травневий фінал Ліги чемпіонів УЄФА, стане другим суддею, який в одному і тому ж сезоні працював на двох вирішальних матчах головних європейських турнірів. Першим цього досягнення домігся португалець Педру Проенса у 2012-му. Колишній електрик Клаттенбург в травні цього року ще судив і фінал Кубка Англії.

Почавши судити на міжнародному рівні у 2007-му, Клаттенбург був призначений на чоловічий фінал Олімпійських ігор в 2012-му році і фінал Суперкубка УЄФА-2014. Клаттенбург - перший англійський арбітр фіналу чемпіонату Європи після Артура Елліса та Артура Холланда, які обслуговували вирішальні зустрічі у 1960 і 1964 роках.

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На турнірі Євро-2016 британець судив матчі Бельгія - Італія, Чехія - Хорватія і першу зустріч 1/8 фіналу Швейцарія - Польща. На "Стад-де-Франс" йому поки доводилося працювати лише один раз - у ролі четвертого судді під час поєдинку Ісландії та Австрії.

У бригаду арбітрів вирішального матчу Євро-2016 також увійдуть помічники рефері Саймон Бек і Джейк Коллін, четвертий рефері Віктор Кашшаї, додаткові помічники рефері Ентоні Тейлор і Андре Маррінер і резервний помічник рефері Гьорги Ринг. Кашшаї і Ринг представляють Угорщину, інші арбітри - Англію.

Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Португалії і Франції відбудеться 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені". Початок гри о 22.00 за київським часом.