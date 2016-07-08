Тренер збірної Франції Дешам: "Ми вже увійшли в історію"

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам прокоментував хід півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу, відзначивши,що його гравці зуміли "перетерпіти" збірну Німеччини, повідомляє УЄФА.

"Ми вже увійшли в історію. Франція дуже довго не перемагала Німеччину, але сьогодні це не мало ніякого значення. Ми в фіналі, і доля трофею в наших руках. Я радий за гравців. Це був важкий матч проти команди, яка змушувала нас терпіти, але ми терпіли разом. Коли ти бачиш пристрасть і вогонь на трибунах... У цієї команди є все, щоб бути коханою", - зазначив Дешам.

"Грізманн - чудовий футболіст, і він знову довів це своєю грою. Він дуже старається. Сьогодні він і Жиру чудово відпрацьовували в обороні, що робило нашу гру дуже компактною. Грізманн - дуже важливий гравець, і не тільки для нас. Весь сезон він був таким для "Атлетіко". На Євро він забиває голи, робить передачі і заражає інших своєю хорошою грою", - прокоментував тренер дії окремих гравців.

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"Я брав участь у фіналах як гравець. Тепер я дуже гордий, як тренер, пишаюсь своїми футболістами. Ні, я теж щасливий персонально, але все одно головна заслуга належить гравцям. Для мене найбільшим приводом для гордості була можливість носити футболку збірної. Для гравця не може бути більшої честі. Можливо, не для всіх футболістів це так, але тепер вони добре знають, що можуть подарувати людям, одягаючи цю футболку. У нас не було легких матчів. Німеччина - найсильніша команда, з якою ми зустрічалися на турнірі. Але ми зробили те, що нам було потрібно. Юго Льоріс зіграв просто чудово, він був ключовою фігурою сьогодні. Гравці збірної Німеччини дуже технічні, вони відмінно переміщують м'яч, і навіть без ряду важливих виконавців це дуже досвідчена команда. У нас у складі було кілька футболістів лише з парочкою матчів за збірну, але вони зіграли в повну силу, і я дуже радий цьому як тренер", - додав наставник французів.

"До фіналу три дні. Час пролетить швидко, так що ми повинні встигнути насолодитися цією перемогою. Це важливий крок вперед, але найважливіший належить зробити в неділю. Зробимо все можливе, щоб підійти до недільного матчу в оптимальних кондиціях. У нас є шанс, як і в Португалії. Перемога над Німеччиною не дає нам велику перевагу, як і той факт, що ми - господарі турніру. Ми просто віримо в себе. Те ж саме можна сказати і про португальців", - підсумував Дешам.

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбувся півфінальний матч Євро-2016, в якому збірна Франції обіграла команду Німеччини з рахунком 2:0. Таким чином, у фіналі зустрінуться Португалія - Франція. Матч відбудеться 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені" і розпочнеться о 22.00 за київським часом.