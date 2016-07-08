Кращий гравець півфіналу Євро Франція - Німеччина Грізманн: "Сподіваюся, ми зможемо пережити щось подібне у фіналі"

Кращий гравець півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу і автор обох забитих голів Антуан Грізманн прокоментував перемогу збірної Франції над командою Німеччини і розкрив свій рецепт успіху в фіналі, повідомляє УЄФА.

"Я абсолютно щасливий і дуже гордий. Попереду ще один матч, щоб все закінчити святом. Це буде дуже непростий поєдинок, але я сподіваюся, що на цьому наші перемоги не закінчилися. Ми були зобов'язані вигравати заради французької публіки, і давайте будемо сподіватися, що ми закінчимо на мажорній ноті", - зазначив Грізманн.

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"Я дуже хотів пробити пенальті в іншому найважливішому матчі. Зараз радий, що прийняв це рішення, і що ми забили. Що стосується другого гола, я просто чатував можливу помилку воротаря. М'яч опинився у мене в ногах, і це не може не радувати. Це плід роботи всіх в Клерфонтені. Дуже радий за всіх хлопців", - додав гравець.

"Ми щасливі, але не варто задаватися - попереду ще один матч. Сьогодні ми як слід відсвяткуємо, а вже завтра почнемо готуватися до фіналу. Ми дуже раді. Вболівальники були на висоті і до матчу, і під час гри. Сподіваюся, ми зможемо пережити щось подібне у фіналі", - підсумував футболіст збірної Франції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбувся півфінальний матч Євро-2016, в якому збірна Франції обіграла команду Німеччини з рахунком 2:0. Таким чином, у фіналі зустрінуться Португалія - Франція. Матч відбудеться 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені" і розпочнеться о 22.00